Держдума відмовилася від гімну: російський депутат розпочав розслідування, але вийшов на самого себе

У РФ відклали на полицю скандальний законопроєкт

У Держдумі РФ відкликали законопроєкт, в якому пропонувалося зобов’язати спортсменів знати текст гімну Росії, а при потраплянні до збірної — скласти присягу. Депутат і член комітету з фізкультури та спорту Дмитро Свищев не розуміє, чому цей законопроєкт не пройшов, хоча особисто просив відкликати його.

Про це повідомляє Sports.ru. Свищев був одним із тих, хто в офіційному листі від 17 грудня просив відкликати законопроєкт.

Неймовірно, але тепер Свищев шукає винних у тому, що законопроєкт не пройшов.

"Вважаю, що кожен громадянин Росії — спортсмен, учень середньої школи або академік — повинен знати гімн країни. Спортсмени не повинні виділятися в цьому сенсі, вони представляють країну на міжнародних змаганнях. Я не побачив причин, через які наш законопроєкт міг комусь не сподобатися або щось порушити", — цитує Свищева vseprosport.ru.

У мережі зі сміхом відреагували на дії російського депутата. Користувачі жартують, що Свищев порушив головне правило слідчого – під час розслідування не вийти на самого себе.

Раніше Свищев вимагав у олімпійського чемпіона, який хоче стати президентом МОК, повернути Росії медаль. До цього Дмитро просив ООН розібратися із чинним президентом МОК.