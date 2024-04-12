У РФ попросили ООН "розібратися" з німецьким чиновником: подробиці скандалу

Світовий спорт виступає проти проведення міжнародних турнірів у Росії

Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев закликав Організацію Об’єднаних Націй (ООН) розібратися з головою Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. Німецький спортивний функціонер виступає проти "Ігор дружби" у РФ.

Відповідний коментар Свищева наводить ТАСС. За його словами, ООН має "розібратися" із Бахом.

"Бах перетворився на посміховисько. Людина, яка зовсім не усвідомлює, що можна говорити, що не можна. Він навіть не розуміє, з ким говорить, до останнього.

Як я й казав раніше, ООН має включитися в цю ситуацію та розібратися в політичних та дискримінаційних заявах МОК та його керівника.

Це вже прямий політичний вплив під прикриттям спортивної організації. Людина прямо говорить про завдання не допустити проведення змагань в одній країні. Таким чином президент МОК ще й порушує Олімпійську хартію і паплюжить все те, що є цілями самої організації", – сказав Свищев.

Нагадаємо, Томас Бах у розмові з російськими пранкерами Лексусом та Вованом нібито заявив, що доручив Україні збирати інформацію в Інтернеті про російських атлетів. Після цього вуРФ почали ображати німця, хоча саме Кремль підтримав його кандидатуру під час виборів президента МОК.