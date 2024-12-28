Госдума отказалась от гимна: российский депутат начал расследование, но вышел на самого себя

В РФ отложили на полку скандальный законопроект

В Госдуме РФ отозвали законопроект, в котором предлагалось обязать спортсменов знать текст гимна России, а при попадании в сборную — принести присягу. Депутат и член комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев не понимает, почему данный законопроект не прошел, хотя лично просил отозвать его.

Об этом сообщает Sports.ru. Свищев был одним из тех, кто в официальном письме от 17 декабря просил отозвать законопроект.

Невероятно, но теперь Свищев ищет виноватых в том, что законопроект не прошел.

"Считаю, что каждый гражданин России – спортсмен, ученик средней школы или академик – должен знать гимн страны. Спортсмены не должны выделяться в этом смысле, они представляют страну на международных соревнованиях. Я не увидел причины, по которым наш законопроект мог кому-то не понравиться или что-то нарушить", — цитирует Свищева vseprosport.ru.

В сети со смехом отреагировали на действия российского депутата. Пользователи шутят, что Свищев нарушил главное правило следователя — во время расследования не выйти на самого себя.

Ранее Свищев потребовал у олимпийского чемпиона, который хочет стать президентом МОК, вернуть России медаль. До этого Дмитрий просил ООН разобраться с действующим президентом МОК.