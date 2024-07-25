За лекалами Північної Кореї: російських спортсменів зобов’яжуть давати присягу та знати гімн

Російські спортсмени високого рівня будуть давати присягу

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про обов’язкове знання спортсменами гімну Росії. Законопроєкт внесли депутати Антон Шипулін, Амір Хамітов, Сергій Бурлаков, Рима Баталова, Рустам Калімуллін та скандальний Дмитро Свищев.

Про це повідомляє sozd.duma.gov.ru. Крім того, російських атлетів рівня кандидатів до національної збірної зобов’яжуть давати так звану "присягу Спортсмена".

"Зазначені дії дозволять об’єднати російський спортивний рух, зміцнити його вірність спортивним принципам та своїй країні, підкреслити відповідальність та найважливіший характер діяльності спортсменів – кандидатів та членів збірних команд Російської Федерації, яку вони здійснюють на користь Росії", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

У мережі висміяли цей законопроєкт. Один із користувачів нагадав, як один із його авторів Антон Шипулін та інші росіяни зганьбилися на ЧС-2017 з біатлону після своєї перемоги в естафеті. Під час нагородження організатори замість гімну РФ включили іншу мелодію, а першим, хто зрозумів це, були не росіяни, а француз Мартен Фуркад, який посів друге місце зі своєю збірною.

"Не знаю, що за музику вони там поставили, але я відразу сказав Беатріксу: "Здається, це не російський гімн". І начебто я це зрозумів навіть раніше, ніж російські хлопці", — сказав тоді Фуркад.

Нагадаємо, МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі в нейтральному статусі та з іншими обмеженнями. У підсумку до Франції на змагання вирушать 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени.