"Реал" — "Барселона": де і коли дивитись фінал Суперкубка Іспанії

Титульний матч пройде у Саудівській Аравії

У неділю, 12 січня, "Реал" та "Барселона" зіграють у вирішальному поєдинку за Суперкубок Іспанії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

У прямому етері перше Ель Класіко 2025 року покаже телеканал Setanta Sports. Крім того, гра буде доступна на медіаплатформі setantasports.com. Про це повідомляє "Телеграф".

Суперматч відбудеться на стадіоні King Abdullah Sports City у Джидді (Саудівська Аравія), початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Додамо, що перегляд поєдинку на setantasports.com можливий лише за платною підпискою (109 грн на місяць, — прим. ред.).

Зазначимо, у фінал чотирьох Суперкубка Іспанії, окрім "Барселони" та "Реала", вийшли "Мальорка" та "Атлетік" Більбао. У півфіналі каталонці розібралися з басками (2:0), а мадридці розправилися з Остров'янами (3:0).

Нагадаємо, восени 2024 року "Барселона" знищила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 4:0 у рамках матчу Ла Ліги. Один із голів тоді забив юний суперталант Синьо-гранатових Ламін Ямаль, який нещодавно завів нову дівчину.