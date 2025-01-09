В Україні пролунав гучний трансферний скандал

Український футболіст ухвалив несподіване рішення

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський відмовився від переходу до МЛС та "Шахтаря", щоб виступати у Першій лізі України за "Металіст-1925". До речі, Гірники зараз перебувають на зборі в Туреччині.

Про дивний перехід футболіста повідомляє "ТаТоТак". Також трансфер підтвердив Ігор Бурбас. Журналіст зазначив, що гравець відмовився від єврокубків через вплив агентів, які отримають солідні відступні.

"Крупський банально стає жертвою агентських ігор?! Схоже, в історії з його переходом в "Металіст 1925" саме так і є.

За моєю інформацією, "Шахтар" не лише слідом за "Металістом 1925" учора активував суму відступних у розмірі 3 млн євро, але і підтягнув особисті умови самому гравцю на рівні тих, які запропонували харківʼяни.

І тут, наскільки мені відомо, на остаточний вибір Крупського вплинули агенти. З того, що чую зараз, їм з боку "Металіста 1925" обіцяно 500 тис. у. о. комісійних. І саме цей фактор стає вирішальним. Як мінімум для оточення футболіста.

Хоча ще якийсь місяць тому агент Крупського відмовився від переїзду свого клієнта в американську МЛС, спираючись на амбіції гравця виступати в єврокубках. І тут у виборі між боротьбою за медалі УПЛ + такими бажаними єврокубками, з одного боку, та між Першою Лігою, з іншого боку, шальки терезів схиляються … на користь криптогаманця", — написав Бурбас.

Нагадаємо, захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний відмовився від трансферу у ПСЖ через росіянина. Річ у тім, що в паризькому суперклубі виступає російський футболіст Матвій Сафонов.