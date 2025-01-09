Ф’юрі перед боєм з Усиком побив відомого футболіста (фото)

Боксер нерідко відвідує шоу у Британії

Перед реваншем з Олександром Усиком 36-річний Тайсон Ф’юрі використав колишню зірку "Манчестер Сіті" Майку Річардса як боксерську грушу. У Британії на екрани виходить епізод шоу "Їх власної ліги" за участю "Циганського короля".

Про це повідомляє The Miirror. Зйомки шоу відбулися до початку тренувального табору Ф’юрі.

"Чесно кажучи, я думав, що він вдарить мене сильніше. Насправді він вдарив трохи м'якше. Було дуже приємно зустрітися з Тайсоном поза великим спортом. Бачити його в такій обстановці було цікаво: Ф’юрі — скромний і милий, як великий доброзичливий велетень. Деякі люди приходять на це шоу, і ви можете подумати, що вони будуть дуже смішними чи злими", — сказав Майка.

У мережі завірусилося фото, на якому Ф’юрі б'є Річардса.

Тайсон Ф’юрі б’є Майку Річардса

Нагадаємо, Ф’юрі після бою з Усиком не визнав поразки. Проте він підписався на українському прапорі, а пізніше поголився.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео поєдинку. Крім того, можна ознайомитись із підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту, який вперше в історії боксу судив бій.