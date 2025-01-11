"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

Титульный матч пройдет в Саудовской Аравии

В воскресенье, 12 января, "Реал" и "Барселона" сыграют в решающем поединке за Суперкубок Испании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона".

В прямом эфире первое Эль-Класико 2025 года покажет телеканал Setanta Sports. Кроме того, игра будет доступна на медиа-платформе setantasports.com. Об этом сообщает "Телеграф".

Суперматч состоится на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия), начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Добавим, что просмотр поединка на setantasports.com возможен только по платной подписке (109 грн в месяц, — прим. Ред.).

Отметим, в финал четырех Суперкубка Испании, кроме "Барселоны" и "Реала", вышли "Мальорка" и "Атлетик" Бильбао. В полуфинале каталонцы разобрались с басками (2:0), а мадридцы расправились с Островитянами (3:0).

Напомним, осенью 2024 года "Барселона" уничтожила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 в рамках матча Ла Лиги. Один из голов тогда забил юный суперталант Сине-гранатовых Ламин Ямаль, который недавно завел новую девушку.