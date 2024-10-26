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"Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко: як зіграв Лунін (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
"Реал" — "Барселона" Новина оновлена 27 жовтня 2024, 00:02
"Реал" — "Барселона". Фото x.com/FCBarcelona

Перше Ель Класіко сезону завершилося розгромом

У суботу, 26 жовтня, у Мадриді відбувся головний матч першої половини сезону — "Ель-Класіко". "Реал" та "Барселона" зустрілися у поєдинку 11-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2024/25.

Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 4:0 на користь "Барселони". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм запам’ятався неймовірними швидкостями та невезінням Кіліана Мбаппе, який постійно потрапляв у офсайд. Француз навіть забив, але VAR скасував взяття воріт через положення поза грою.

У другій половині "Барселона" видала чудову десятихвилинку, протягом якої каталонці мали забити чотири м’ячі. Однак Роберт Левандовський зумів лише двічі втілити вбивчі моменти у голи. Спочатку поляк реалізував вихід віч-на-віч з Андрієм Луніним, а через 2 хвилини головою переправив м’яч прямо в кут воріт. Крапку в грі поставили Ламін Ямаль та Рафінья. "Реал" знищений на "Сантьяго Бернабеу"…

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голи: Левандовськи, 54, 56, Ямал, 77, Рафінья, 84

Попередження: Касадо, 44, Кунде, 69, Іньїго Мартінес, 75, Пенья, 83 – Мілітао, 87

"Реал": Лунін – Васкес, Рюдігер, Мілітао, Менді (Фран Гарсія,86) – Тчуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Вальверде – Беллінгем – Вінісіус, Мбаппе

"Барселона": Пенья – Кунде, Іньїго, Кубарсі, Бальде — Педрі (Гаві, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермін Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовськи, Рафінья

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

За підсумками 11 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" продовжує лідирувати в першості, "Реал" — другий. У 12-му турі Ла Ліги на Вершкових чекає дуель із "Валенсією", а Синьо-гранатові зустрінуться з "Еспаньйолом".

Нагадаємо, всі гравці основного складу "Реалу" отримали подарунки від BMW. Раніше "Телеграф" розповідав, який автомобіль обрав собі Лунін. До речі, Андрій претендує на звання найкращого воротаря року за версією France Football.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #ФК Барселона #Ла Ліга