"Барселона" принизила "Реал" в Ель Класіко: як зіграв Лунін (відео)

Перше Ель Класіко сезону завершилося розгромом

У суботу, 26 жовтня, у Мадриді відбувся головний матч першої половини сезону — "Ель-Класіко". "Реал" та "Барселона" зустрілися у поєдинку 11-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2024/25.

Зустріч на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 4:0 на користь "Барселони". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм запам’ятався неймовірними швидкостями та невезінням Кіліана Мбаппе, який постійно потрапляв у офсайд. Француз навіть забив, але VAR скасував взяття воріт через положення поза грою.

У другій половині "Барселона" видала чудову десятихвилинку, протягом якої каталонці мали забити чотири м’ячі. Однак Роберт Левандовський зумів лише двічі втілити вбивчі моменти у голи. Спочатку поляк реалізував вихід віч-на-віч з Андрієм Луніним, а через 2 хвилини головою переправив м’яч прямо в кут воріт. Крапку в грі поставили Ламін Ямаль та Рафінья. "Реал" знищений на "Сантьяго Бернабеу"…

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голи: Левандовськи, 54, 56, Ямал, 77, Рафінья, 84

Попередження: Касадо, 44, Кунде, 69, Іньїго Мартінес, 75, Пенья, 83 – Мілітао, 87

"Реал": Лунін – Васкес, Рюдігер, Мілітао, Менді (Фран Гарсія,86) – Тчуамені (Модрич, 63), Камавінга (Діас, 77), Вальверде – Беллінгем – Вінісіус, Мбаппе

"Барселона": Пенья – Кунде, Іньїго, Кубарсі, Бальде — Педрі (Гаві, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермін Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовськи, Рафінья

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

За підсумками 11 турів чемпіонату Іспанії "Барселона" продовжує лідирувати в першості, "Реал" — другий. У 12-му турі Ла Ліги на Вершкових чекає дуель із "Валенсією", а Синьо-гранатові зустрінуться з "Еспаньйолом".

Нагадаємо, всі гравці основного складу "Реалу" отримали подарунки від BMW. Раніше "Телеграф" розповідав, який автомобіль обрав собі Лунін. До речі, Андрій претендує на звання найкращого воротаря року за версією France Football.