В Україні запропонували відмовитися від Олімпіади через провал Коноплянки та Ко

Відомий блогер заступився за футболістів

Ведучий каналу "ТРЕНДЕЦЬ" Дмитро Поворознюк прокоментував критику медійної збірної України. Напередодні Євген Коноплянка та низка інших відомих ексфутболістів програли обидва матчі на Kings World Cup Nations в Італії.

Відповідний коментар Поворознюк розмістив на своїй сторінці в Instagram. Він вважає, що не варто відправляти збірну України на Зимові Олімпійські ігри, якщо такий важливий результат.

"Так, наша команда провалилася на Kings League. Але чи заслужила той хейт і критику, яка посипалася на них? Інваліди та ганьба – це ще ласкаві слова. Команду звинуватили в імітації патріотизму, у жахливій грі ніби вони там чилять, а не викладаються. Однієї сторіз Олійника комусь вистачило, щоб назвати цю команду непатріотичною.

Якщо результат найголовніше – пропоную відмовитись від участі у зимових Олімпійських іграх! Вдумайтеся – за 8 зимових Олімпіад у нас лише 9 медалей у всіх видах спорту. Усіх! Навіщо ми туди їздимо? І якою є ціна для країни однієї медалі? На зимові види спорту витрачаються сотні мільйонів гривень із держбюджету щороку. Але це спорт та масовість. Скільки йде на команду UA Steel? Нуль!" — написав Поворознюк.

У мережі розкритикували слова Поворознюка. Користувачі зазначили, що олімпійці готуються до змагань усе життя, а як набиралася медійна збірна України не відомо. Крім того, в одному із матчів Коноплянка не реалізував футбольний буліт. Євген навіть не знав, що за правилами турніру на реалізацію "пенальті" дається 5 секунд.

Зазначимо, на турнірі в Італії UA Steel програла Туреччині (0:5) та Марокко (2:9). Нагадаємо, збірна України дебютувала в Лізі Піке у травні 2024 року.