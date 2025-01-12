"Реал" — "Барселона": онлайн-трансляція Ель Класіко за Суперкубок Іспанії

Найтитулованіші клуби Іспанії зійдуться у битві за трофей

У неділю, 12 січня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться фінальний поєдинок за Суперкубок Іспанії "Реал" — "Барселона". До речі, за мадридський суперклуб виступає український воротар Андрій Лунін.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона". Початок гри о 21:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Барселона" (оновлюється)

"Реал" та "Барселона" зіграли 17 матчів на рівні Суперкубку Іспанії. На рахунку мадридців 11 перемог, 2 нічиї та 5 поразок.

Зазначимо, у фіналі чотирьох Суперкубка Іспанії каталонці розібралися з "Атлетіко" Більбао (2:0), а мадридці розправилися з "Мальоркою" (3:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Реал" — "Барселона", а також ділився прогнозом на битву за Суперкубок Іспанії.

Нагадаємо, восени 2024 року "Барселона" знищила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 4:0 у рамках матчу Ла Ліги. Вершкові після цього стали найкращим клубом світу, вигравши міжконтинентальний кубок. Один із голів тоді забив юний суперталант Синьо-гранатових Ламін Ямаль, який нещодавно завів нову дівчину.