Неповнолітня зірка Євро-2024 завела нову дівчину (фото)

Футболіст має бурхливе особисте життя

Нова зірка "Барселони" та збірної Іспанії 17-річний Ламін Ямаль завів нову дівчину. До речі, у 2024 році іспанець разом із національною командою тріумфував на Євро-2024 у Німеччині.

Юний футболіст розлучився з Алексією Падільєю, з якою святкував успіх на чемпіонаті Європи. А тепер папараці застукали його з 19-річною актрисою та моделлю Анною Дженьос, передає Dailymail.

Дженьос веде популярні блоги в Instagram і Tik Tok, де за її життям стежать сотні тисяч користувачів. Примітно, що Анна вболіває за "Наполі" і навіть публікувала фото у футболці Хвічі Кварацхелії, який завдав чимало проблем збірній України в Лізі націй УЄФА. Здебільшого Анна ділиться з шанувальниками гарячими фото.

Анна Дженьос

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. Збірна Іспанії, у свою чергу, зіграє за Кубок Ліги націй та розпочне плей-оф чвертьфінальним поєдинком проти команди Нідерландів.