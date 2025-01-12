Довбик на останніх секундах врятував "Рому" від поразки у Серії А (відео)

Українець продовжує забивати в Італії

У неділю, 12 січня, форвард "Роми" та збірної України Артем Довбик забив свій шостий м’яч у чемпіонаті Італії сезону 2024/25. Напередодні Артем відзначився геніальною гольовою передачею у матчі проти "Парми" (5:0).

Довбик відзначився голом у поєдинку 20-го туру Серії А проти "Болоньї" (2:2). Про це повідомляє "Телеграф".

Усі голи у цьому поєдинку були забиті у другому таймі. За "Болонью" відзначилися нідерландець Тейс Даллінга та шотландець Льюїс Фергюсон. За Вовків перший гол забив бельгієць Алексіс Салемакерс, а другий – форвард збірної України. Артем оформив гол із пенальті, відзначившись на 98-й хвилині. Українцю довірили 11-метровий удар через відсутність на полі основних пенальтистів команди.

Відео гола Довбика

Додамо, що "Рома" посідає 10-те місце у турнірній таблиці Серії А, "Болонья" — сьома.

Відеоогляд матчу "Болонья" — "Рома"

Нагадаємо, Довбик опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024", посівши 29-е місце у голосуванні за найкращого гравця світу. У грудні Артем зіграв блискучий матч у Кубку Італії, оформивши дубль у ворота "Сампдорії" (4:1) за 10 хв.