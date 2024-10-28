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Родрі виграв скандальний "Золотий м’яч-2024": "Реал" бойкотував церемонію (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
Родрі Новина оновлена 28 жовтня 2024, 23:59
Родрі. Фото Getty Images

У Парижі роздали футбольні "Оскари"

У понеділок, 28 жовтня, у Парижі в театрі Шатле відбулася церемонія нагородження найкращих гравців року за версією France Football. "Золотий м’яч-2024" дістався Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії).

Про це повідомляє "Телеграф". Вперше за довгий час на нагороду претендував український футболіст — форвард "Роми" Артем Довбик.

Родрі, який грає на позиції хавбека, став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії та завоював чемпіонство в Англії разом із "Ман Сіті". Іспанець прибув на церемонію на милицях. Нещодавно він отримав тяжку травму — пошкодження зв'язок правого коліна.

Довбик посів 29-е місце у тридцятці найкращих футболістів світу. Українець прибув на захід разом із дружиною Юлією. Пара покрасувалася на червоній доріжці перед початком церемонії.

Артем Довбик із дружиною Юлією
Артем Довбик із дружиною Юлією. Фото: Getty Images

Додамо, що у день церемонії пролунав скандал. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що "Золотий м’яч-2024" отримає Родрі з "Ман Сіті", а не Вінісіус з "Реала", через що делегація Вершкових скасувала свій візит до Парижа, а тим часом український воротар Королівського клубу Андрій Лунін претендував на трофей Лева Яшина — нагорода найкращому воротареві сезону. Організатори у відповідь наголосили, що цього разу не попереджали переможця заздалегідь.

Усі переможці номінацій на церемонії "Золотий м’яч-2024":

Золотий м’яч (кращий гравець року) — Родрі ("Ман Сіті")

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок) — Айтана Бонматі ("Барселона")

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року) — Ламін Ямаль ("Барселона").

Трофей Яшина (найкращий воротар року) — Еміліано Мартінес ("Астон Вілла")

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року) — Гаррі Кейн ("Баварія") та Кіліан Мбаппе ("Реал"/ПСЖ)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу) — Дженніфер Ермосо

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків) — "Реал"

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок) — "Барселона"

Найкращий тренер у чоловічому футболі — Карло Анчелотті ("Реал")

Найкращий тренер у жіночому футболі — Емма Гейз (збірна США)

Повне відео церемонії "Золотий м’яч-2024":

Нагадаємо, цього року УЄФА спільно з Groupe Amaury — власниками France Football та L’Équipe — вручав "Золотий м’яч". У 2023 році нагорода дісталася аргентинцю Ліонелю Мессі.

Теги:
#Футбол #Золотий м'яч #Андрій Лунін #Артем Довбик