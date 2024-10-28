Родрі виграв скандальний "Золотий м’яч-2024": "Реал" бойкотував церемонію (відео)
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У Парижі роздали футбольні "Оскари"
У понеділок, 28 жовтня, у Парижі в театрі Шатле відбулася церемонія нагородження найкращих гравців року за версією France Football. "Золотий м’яч-2024" дістався Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії).
Про це повідомляє "Телеграф". Вперше за довгий час на нагороду претендував український футболіст — форвард "Роми" Артем Довбик.
Родрі, який грає на позиції хавбека, став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії та завоював чемпіонство в Англії разом із "Ман Сіті". Іспанець прибув на церемонію на милицях. Нещодавно він отримав тяжку травму — пошкодження зв'язок правого коліна.
Довбик посів 29-е місце у тридцятці найкращих футболістів світу. Українець прибув на захід разом із дружиною Юлією. Пара покрасувалася на червоній доріжці перед початком церемонії.
Додамо, що у день церемонії пролунав скандал. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що "Золотий м’яч-2024" отримає Родрі з "Ман Сіті", а не Вінісіус з "Реала", через що делегація Вершкових скасувала свій візит до Парижа, а тим часом український воротар Королівського клубу Андрій Лунін претендував на трофей Лева Яшина — нагорода найкращому воротареві сезону. Організатори у відповідь наголосили, що цього разу не попереджали переможця заздалегідь.
Усі переможці номінацій на церемонії "Золотий м’яч-2024":
Золотий м’яч (кращий гравець року) — Родрі ("Ман Сіті")
Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок) — Айтана Бонматі ("Барселона")
Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року) — Ламін Ямаль ("Барселона").
Трофей Яшина (найкращий воротар року) — Еміліано Мартінес ("Астон Вілла")
Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року) — Гаррі Кейн ("Баварія") та Кіліан Мбаппе ("Реал"/ПСЖ)
Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу) — Дженніфер Ермосо
Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків) — "Реал"
Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок) — "Барселона"
Найкращий тренер у чоловічому футболі — Карло Анчелотті ("Реал")
Найкращий тренер у жіночому футболі — Емма Гейз (збірна США)
Повне відео церемонії "Золотий м’яч-2024":
Нагадаємо, цього року УЄФА спільно з Groupe Amaury — власниками France Football та L’Équipe — вручав "Золотий м’яч". У 2023 році нагорода дісталася аргентинцю Ліонелю Мессі.