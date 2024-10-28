Родрі виграв скандальний "Золотий м’яч-2024": "Реал" бойкотував церемонію (відео)

У Парижі роздали футбольні "Оскари"

У понеділок, 28 жовтня, у Парижі в театрі Шатле відбулася церемонія нагородження найкращих гравців року за версією France Football. "Золотий м’яч-2024" дістався Родрі ("Ман Сіті", збірна Іспанії).

Про це повідомляє "Телеграф". Вперше за довгий час на нагороду претендував український футболіст — форвард "Роми" Артем Довбик.

Родрі, який грає на позиції хавбека, став чемпіоном Європи у складі збірної Іспанії та завоював чемпіонство в Англії разом із "Ман Сіті". Іспанець прибув на церемонію на милицях. Нещодавно він отримав тяжку травму — пошкодження зв'язок правого коліна.

Довбик посів 29-е місце у тридцятці найкращих футболістів світу. Українець прибув на захід разом із дружиною Юлією. Пара покрасувалася на червоній доріжці перед початком церемонії.

Артем Довбик із дружиною Юлією. Фото: Getty Images

Додамо, що у день церемонії пролунав скандал. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що "Золотий м’яч-2024" отримає Родрі з "Ман Сіті", а не Вінісіус з "Реала", через що делегація Вершкових скасувала свій візит до Парижа, а тим часом український воротар Королівського клубу Андрій Лунін претендував на трофей Лева Яшина — нагорода найкращому воротареві сезону. Організатори у відповідь наголосили, що цього разу не попереджали переможця заздалегідь.

Усі переможці номінацій на церемонії "Золотий м’яч-2024":

Золотий м’яч (кращий гравець року) — Родрі ("Ман Сіті")

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок) — Айтана Бонматі ("Барселона")

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року) — Ламін Ямаль ("Барселона").

Трофей Яшина (найкращий воротар року) — Еміліано Мартінес ("Астон Вілла")

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року) — Гаррі Кейн ("Баварія") та Кіліан Мбаппе ("Реал"/ПСЖ)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу) — Дженніфер Ермосо

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків) — "Реал"

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок) — "Барселона"

Найкращий тренер у чоловічому футболі — Карло Анчелотті ("Реал")

Найкращий тренер у жіночому футболі — Емма Гейз (збірна США)

Повне відео церемонії "Золотий м’яч-2024":

Нагадаємо, цього року УЄФА спільно з Groupe Amaury — власниками France Football та L’Équipe — вручав "Золотий м’яч". У 2023 році нагорода дісталася аргентинцю Ліонелю Мессі.