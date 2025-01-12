"Динамівець" кинув Суркіса: подробиці скандалу (відео)

Футболіст багато років грав у "Динамо"

Футбольний блогер та інсайдер Ігор Бурбас заявив, що український півзахисник Олександр Андрієвський обманом випросив у президента "Динамо" Ігоря Суркіса, який нещодавно став дідусем, статус вільного агента. Гравець після цього перейшов у команду, яка претендує на медалі в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Відповідну заяву Бурбас зробив на своєму YouTube каналі. За словами блогера, Андрієвський спочатку попросився піти до закордонного клубу, але у результаті він залишився в Україні.

Варіант із закордоном не влаштував футболіста. Він попросив Суркіса про безкоштовний перехід до черкаського ЛНЗ, який не є конкурентом "Динамо". Президент "Динамо" дав добро, проте наступного дня Андрієвський підписав контракт із житомирським "Поліссям" (офіційного підтвердження ще не було) — одним із прямих конкурентів киян у сезоні 2024/25. Бурбас вважає, що хавбек кинув Суркіса.

"Андрієвський явно отримає підйомні за безплатний перехід, а Суркіс нічого не отримає", — зазначив Бурбас.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандальний трансфер. Захисник "Ворскли" Ілля Крупський відмовився від переходу в МЛС та "Шахтар", щоб виступати у Першій лізі України за "Металіст-1925". До речі, гірники зараз перебувають на зборі в Туреччині.