Довбик оформив суперасист у Серії А: такому позаздрив би й Ібрагімович (відео)
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Українець проводить чудовий відрізок в Італії
У неділю, 29 грудня, український нападник "Роми" Артем Довбик оформив 5 гольову дію у третьому матчі поспіль. Напередодні форвард збірної України віддав унікальний асист і забив гол у матчі проти "Парми" (5:0) у чемпіонаті Італії 2024/25.
Про це повідомляє "Телеграф". Артем знову показав своє вміння опинятися в потрібному місці в потрібний час.
На 23-й хвилині поєдинку 18-го туру "Серії А проти "Мілану" Довбик п’ятою віддав передачу на Пауло Дібалу, а аргентинець потужним ударом з льоту переправив м’яч у кут воріт — кіпер навіть не реагував. Після першого тайму рахунок у грі нічийний – 1:1.
Відео гольової передачі Довбика у матчі Серії А "Мілан" — "Рома"
Повний відеоогляд матчу "Мілан" — "Рома" буде доступний тут пізніше.
Зазначимо, 18 грудня Довбик оформив дубль у матчі Кубка Італії проти "Сампдорії" (4:1).
Нагадаємо, Довбик опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024", посівши передостаннє місце у голосуванні за найкращого гравця світу. Проте Артем провалив осінні матчі у збірній України, через що на нього посипалася критика.