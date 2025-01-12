Довбик на последних секундах спас "Рому" от поражения в Серии А (видео)

Украинец продолжает забивать в Италии

В воскресенье, 12 января, форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик забил свой шестой мяч в чемпионате Италии сезона 2024/25. Накануне Артем отметился гениальной голевой передачей в матче против "Пармы" (5:0).

Довбик отличился голом в поединке 20-го тура Серии А против "Болоньи" (2:2). Об этом сообщает "Телеграф".

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме. За "Болонью" отличились нидерландец Тейс Даллинга и шотландец Льюис Фергюсон. За Волков первый гол забил бельгиец Алексис Салемакерс, а второй — форвард сборной Украины. Артем оформил гол с пенальти, отличившись на 98-й минуте. Украинцу доверили 11-метровый удар из-за отсутствия на поле основных пенальтистов команды.

Видео гола Довбика

Добавим, что "Рома" занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, "Болонья" — седьмая.

Видеообзор матча "Болонья" - "Рома"

Напомним, Довбик оказался в числе номинантов на "Золотой мяч-2024", заняв 29-е место в голосовании за лучшего игрока мира. В декабре Артем сыграл блестящий матч в Кубке Италии, оформив дубль в ворота "Сампдории" (4:1) за 10 мин.