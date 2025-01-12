"Травмували психологічно": футболіста збірної тримали у заручниках в Україні

Гравець при цьому подякував українцям

Вінгер "Полісся" та збірної Конго Бені Макуана підтвердив, що керівництво житомирського клубу забрало у нього паспорт на кілька днів. Напередодні Вовки провернули скандальний трансфер.

Відповідний коментар Макуана наводить Tribuna.com. За словами Бені, документи йому не повертав віцепрезидент "Полісся" Володимир Тесля.

"Інформація правдива, вони забрали мій паспорт на кілька днів. Вони травмували мене психологічно, і я пообіцяв подати скаргу до суду.

Я багато в чому пожертвував заради цієї команди, але, як це буває у футболі, віцепрезидент повівся погано. Він сказав, що не має наміру віддавати мені мій паспорт назад", – сказав Макуана.

Цю інформацію також озвучив блогер Ігор Бурбас. За його словами, наляканий Макуана зараз перебуває в Африці та боїться повертатися до України. До речі, контракт Бені з "Полісся" діє до 30 червня 2028 року. При цьому футболіст уже попрощався з житомирським клубом в Instagram.

"Я не знаю, як подякувати цьому місту, яке дало мені все. Дякую, Житомире. Я ніколи тебе не забуду. Слава Україні", — написав Макуана, який прикріпив кілька фото до публікації,

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандальний трансфер. Захисник "Ворскли" Ілля Крупський відмовився від переходу в МЛС та "Шахтар", щоб виступати у Першій лізі України за "Металіст-1925". До речі, гірники зараз перебувають на зборі в Туреччині.