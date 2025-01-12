Футболіст збірної України став героєм кубкового матчу у Португалії (відео)

Український воротар виграв серію пенальті

У суботу, 11 січня, відбувся фінал Кубка португальської ліги "Спортінг" — "Бенфіка" (1:1, 6:7 за пенальті). За "Орлів" виступає воротар збірної України Анатолій Трубін.

Команди зіграли внічию в основний час і доля трофея вирішувалась у серії післяматчевих пенальті. Про це повідомляє "Телеграф".

Фіналісти обмінялися голами у першому таймі. За "Бенфіку" відзначився Андреас Шельдеруп, а за "Спортінг" — Віктор Дьокереш. А в серії пенальті номінальні гості виявилися влучнішими. Польові блискуче виконували 11-метрові удари, поки справа не дійшла до Трінкау. Нападник "Спортінга", пробиваючи сьомий удар у серії, не зумів переграти Трубіна.

У результаті український воротар став героєм матчу, здобувши кубок для "Бенфіки". Це перший трофей для Анатолія у лісабонському колективі.

У сезоні 2024/2025 Трубін взяв участь у 26 іграх за "Бенфіку" у всіх турнірах. Анатолій пропустив 19 м’ячів, а у 12 поєдинках відстояв на нуль.

Нагадаємо, Трубін не потис руку російському футболісту в Лізі чемпіонів. Це викликало переполох у РФ. До речі, у грудні 2024 року Анатолій одружився.