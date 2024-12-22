Довбик віддав асист без передачі та забив гол без удару (відео)

Українець оформив унікальні гольові дії в одному матчі

У неділю, 22 грудня, український форвард "Роми" Артем Довбик забив у другому матчі поспіль. Напередодні нападник збірної України відзначився дублем у Кубку Італії.

Цього разу Артем відзначився у матчі 17 туру чемпіонату Італії сезону 2024/25 проти "Парми". Про це повідомляє "Телеграф".

Українець на 51-й хвилині віддав асист на Пауло Дібалу, а на 83-й хвилині відзначився сам після передачі зіркового аргентинця. Примітно, що гольовий пас Довбик віддав випадково – м’яч просто влучив йому у п’яту після удару партнера по команді. А у моменті з голом Довбик навіть не бив по воротах, а просто підставив ногу.

Журналіст Роман Бебех на telegram-каналі "Бомбардир" оцінив гольові дії Довбика. Додамо, що гра завершилася з рахунком 5:0 на користь Вовків.

"Сьогодні в Артема унікальне досягнення: асист без передачі та гол без удару", — написав Бебех.

Відео гольових дій Довбика у матчі проти "Парми"

Нагадаємо, Довбик опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024", посівши передостаннє місце у голосуванні за найкращого гравця світу. Проте Артем провалив осінні матчі у збірній України, через що зазнав різкої критики.