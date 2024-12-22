Рус

Довбик віддав асист без передачі та забив гол без удару (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Артем Довбик та Пауло Дібала обмінялися асистами Новина оновлена 22 грудня 2024, 15:58
Артем Довбик та Пауло Дібала обмінялися асистами. Фото x.com/officialasroma

Українець оформив унікальні гольові дії в одному матчі

У неділю, 22 грудня, український форвард "Роми" Артем Довбик забив у другому матчі поспіль. Напередодні нападник збірної України відзначився дублем у Кубку Італії.

Цього разу Артем відзначився у матчі 17 туру чемпіонату Італії сезону 2024/25 проти "Парми". Про це повідомляє "Телеграф".

Українець на 51-й хвилині віддав асист на Пауло Дібалу, а на 83-й хвилині відзначився сам після передачі зіркового аргентинця. Примітно, що гольовий пас Довбик віддав випадково – м’яч просто влучив йому у п’яту після удару партнера по команді. А у моменті з голом Довбик навіть не бив по воротах, а просто підставив ногу.

Журналіст Роман Бебех на telegram-каналі "Бомбардир" оцінив гольові дії Довбика. Додамо, що гра завершилася з рахунком 5:0 на користь Вовків.

"Сьогодні в Артема унікальне досягнення: асист без передачі та гол без удару", — написав Бебех.

Відео гольових дій Довбика у матчі проти "Парми"

Нагадаємо, Довбик опинився серед номінантів на "Золотий м’яч-2024", посівши передостаннє місце у голосуванні за найкращого гравця світу. Проте Артем провалив осінні матчі у збірній України, через що зазнав різкої критики.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #ФК Парма #Серія А #Артем Довбик