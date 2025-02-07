Український футбольний клуб потрапив у скандал через форму

Екіпірувальник української команди працює з росіянами

Німецька компанія JAKO співпрацює не лише з українськими командами, а й з росіянами, попри повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Екіпіруванням цієї фірми в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) користується ФК "Оболонь".

Про це повідомляє "Чемпіон". За інформацією джерела, JAKO не зупиняла співпрацю з російським футболом.

В Україні JAKO працює не лише з "Оболонню". Компанія постачає екіпірування лідеру українського футзалу — "Урагану". У Росії JAKO співпрацює з "Балтикою", "Парі НН", "Тюменню", "Шинником" та "Ярославлем". Крім того, компанія була основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії у сезоні 2023 року.

В "Оболоні" відреагували на скандал. Київський клуб звернувся із запитом до керівництва офіційного представництва компанії ЈАКО в Україні із пропозицією підтвердити або спростувати інформацію "Чемпіона".

"Хочемо зазначити, що футбольний клуб "Оболонь" увесь час визвольної боротьби нашого народу з рашистами, займає активну громадянську позицію, підтримуючи та допомагаючи нашим захисникам", – повідомили в "Оболоні".

Довідка: Jako AG — німецька промислова компанія, що спеціалізується на випуску спортивного екіпірування (одяг, взуття, аксесуари) та інвентарю. Заснована 1 листопада 1989 Руді Шпрюгелем. Компанія працює у більш ніж 40 країнах.

Нагадаємо, у подібному скандалі якось опинилася і збірна України. Річ у тому, що екіпірувальником національної команди була компанія Joma, яка продовжує співпрацювати з російськими клубами. Від співпраці з Joma також відмовилися "Карпати".