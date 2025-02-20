Поховали в Росії, але не забули про Україну: як виглядає могила футбольного тренера Ігоря Гамули

Відомий футбольний фахівець похований у Росії

Чотири роки минуло зі смерті знаменитого уродженця України Ігоря Гамули. Колишній півзахисник та тренер залишив великий слід у вітчизняному футболі.

Похований Гамула на Північному цвинтарі Ростова-на-Дону (Росія). У Росії він прожив свої останні 10 років життя.

Гамула народився в Алчевську (Луганська область), а свою ігрову кар’єру здебільшого провів у луганській "Зорі" та ростовських "Ростсільмаші" та СКА. Також Ігор Васильович встиг пограти за "Атоммаш" із Волгодонська та херсонський "Кристал". Завершив кар’єру футболіста у вже українській Таврії (Херсон), де він стартував як футбольний менеджер.

В Україні Гамула прославився завдяки своїй тренерській діяльності у "Закарпатті". Наставник мав приголомшливе почуття гумору і часто підколював футболістів і журналістів на пресконференціях.

Крім того, Гамула тренував "Таврію" (Новотроїцьке), "Чорноморець" (Новоросійськ), латвійські "Даугаву" (Даугавпілс) та "Дінабург", а також "Ростов".

Ігор Гамула раптово помер 8 грудня 2021 року на 62-му році життя. За попередньою версією, причиною смерті міг стати гіпоглікемічний шок. Спочатку повідомлялося, що причиною смерті став коронавірус, але пізніше цю версію спростували. Поховали тренера у Ростові-на-Дону.

На могилі Гамули можна побачити емблеми клубів, які він тренував. Зокрема, на пам'ятнику є лого українського "Закарпаття".

Як виглядає могила Гамули

Раніше повідомлялося, як виглядає могила легенди футболу Валерія Лобановського. Також "Телеграф" розповідав про долю спадкоємців великого футбольного фахівця.