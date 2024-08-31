"Шахтар" у Лізі чемпіонів: календар та розклад матчів

Гірники проведуть щонайменше 8 матчів

У суботу, 31 серпня, донецький Шахтар дізнався календар та розклад своїх матчів у оновленій Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні в Монако визначились суперники Гірників в основному раунді.

Пресслужба донеччан опублікувала календар та розклад матчів "Шахтаря" у ЛЧ на своїй сторінці у соцмережі Х. Український клуб розпочне турнір в Італії матчем проти "Болоньї", а завершить у Німеччині поєдинком проти "Боруссії" Д.

Календар та розклад матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2024-25:

18.09.2024 "Болонья" – "Шахтар" (19:45)

02.10.2024 "Шахтар" — "Аталанта" (19:45)

22.10.2024 "Арсенал" — "Шахтар" (22:00)

06.11.2024 "Шахтар" — "Янг Бойз" (19:45)

27.11.2024 ПСВ – "Шахтар" (22:00)

10.12.2024 "Шахтар" – "Баварія" (22:00)

22.01.2025 "Шахтар" – "Брест" (19:45)

29.01.2025 "Боруссія" Д — "Шахтар" (22:00)

Нагадаємо, Ліга чемпіонів кардинально змінила свій формат, прибравши груповий етап і не лише. "Телеграф" детально розповів про головні зміни у турнірі. Напередодні київське "Динамо" дізналося імена суперників по групі Ліги Європи.