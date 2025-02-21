Чемпионат Украины по футболу, 18-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Украинский футбол возвращается после длительного перерыва
В пятницу, 21 февраля, матчем "Колос" – "Черноморец" стартует вторая половина сезона в Украинской премьер-лиге (УПЛ). Накануне в чемпионате страны прогремел скандал из-за формы одной из команд.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ".
Расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)
Пятница, 21 февраля
15:30. "Колос" – "Черноморец"
Суббота, 22 февраля
13:00. "Кривбасс" – "Верес"
15:30. "Ингулец" – "Полесье"
18:00. "Рух" – ЛНЗ
Воскресенье, 23 февраля
13:00. "Оболонь" – "Ворскла"
15:30. "Александрия" – "Заря"
18:00. "Динамо" – "Карпаты"
Понедельник, 24 февраля
18:00. "Шахтер" – "Левый Берег"
Напомним, все украинские команды бесславно завершили выступления в еврокубках. По итогам восьми туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков и не сумел попасть в топ-24, покинув еврокубки. По итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. К слову, киевляне досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф ЛЕ и последняя игра с РФШ (1:0) в турнире была формальностью.