У монакському суспільстві Риболовлєва називають "справжнім царем Монако"

Власник футбольного клубу "Монако" Дмитро Риболовлєв несподівано з'явився на переговорах між США та Росією щодо війни в Україні. Мільярдера помітили в складі російської делегації разом з главою МЗС Сергієм Лавровим та радником Путіна Юрієм Ушаковим під час зустрічі в Ер-Ріяді у вівторок, 18 лютого.

Чому на переговори вирішили запросити менеджера футбольного клуба, достеменно невідомо. "Телеграф" вирішив розповісти, що це за особистість і чому його називають "справжнім царем Монако".

Чим відомий Дмитро Риболовлєв

Дмитро Риболовлєв — російський мільярдер зі статками у 6,4 млрд доларів, який став власником футбольного клубу "Монако" у 2011 році. Він придбав 66% акцій клубу лише за 1 євро в часи, коли команда перебувала у важкому фінансовому становищі та грала у другому дивізіоні.

Риболовлєв зробив статки як власник корпорації "Уралкалій". У 2010 році він продав свої російські активи Сулейману Керімову (Російський олігарх, мільярдер і політик, що має тісні зв'язки з режимом Путіна і Рамзаном Кадировим — Ред.) за кілька мільярдів доларів та переїхав до Європи.

За деякими даними, Риболовлєв продав свої російські активи та залишив країну в 2010 році після того, як нібито впав у немилість у Кремля. Тоді ж почалися суперечки з владою щодо розробки родовищ калійних солей та зміни податкового законодавства, що могло негативно вплинути на бізнес Риболовлєва.

У 2019 році Риболовлєва затримували в Монако за підозрою у корупції та зловживанні впливом під час судової справи проти швейцарського арт-дилера Іва Був'є. Журналісти виявили докази тісних зв'язків російського бізнесмена з високопосадовцями князівства, включаючи міністра юстиції та директора громадської безпеки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Риболовлєв уникнув санкцій, оголосивши про пожертви Червоному Хресту для допомоги постраждалим українцям. Точні суми та адресати цих пожертв не розголошувалися.

У монакському суспільстві Риболовлєва називають "справжнім царем Монако" через його вплив та зв'язки. Його близькість до князя Альбера II та величезні інвестиції в князівство забезпечили йому особливе становище серед еліти цієї європейської мікродержави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США та РФ після зустрічі Ер-Ріяді може чекати дипломатичний прорив. Втім, ці країни проводили переговори про Україну без України.