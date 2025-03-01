Президент ФІФА раптово заговорив про війну в Україні

ФІФА хоче допомогти у встановленні миру в Україні

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно виступив за мирні переговори між Україною та РФ. До речі, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Відповідний коментар глави ФІФА наводить The Guardian. За його словами, футбольний орган може зіграти свою роль у зупинці війни. Крім того, він наголосив, що після настання миру РФ повернеться у міжнародний футбол.

“Ми всі сподіваємося, що мирні переговори будуть успішними, бо я думаю, що це важливо для всього світу, а не лише для футболу. Якщо футбол зможе зіграти хоч якусь роль, як тільки настане світ, то, звісно, ми зіграємо свою роль та сподіваємось, що всі країни світу зможуть грати у футбол”.

Раніше ФІФА оскандалилася під час жеребкування чемпіонату світу-2026. На офіційній графіці під час заходу організатори церемонії показали карту України без Криму. У МЗС України вимагали вибачень від головного футбольного органу планети, але ФІФА просто переклала провину на підрядника.