ФІФА облажалася з картою України під час жеребкування ЧС-2026 (фото)

Україну та Крим зобразили різними кольорами на карті Європи

У п’ятницю, 13 грудня, у Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування європейського відбору на чемпіонат світу з футболу у США, Мексиці та Канаді. Під час церемонії стався скандал через карту України.

Про це повідомляє "Телеграф". Під час прямого етеру організатори церемонії (ФІФА) показали мапу України без Криму.

Інцидент стався, коли на графіці показували правила проведення жеребкування, згідно з яким Україна та Білорусь не можуть зіграти один з одним на груповому етапі через відносини між державами. На графіку Крим зобразили не в кольорах України.

Додамо, за підсумками жеребкування наша команда зіграє у групі D разом із переможцем матчу Франція — Хорватія у Лізі націй, Ісландією та Азербайджаном. З групи напряму на Мундіаль вийде лише переможець квартету. Команда, яка посяде друге місце, зіграє у стиковому раунді.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.