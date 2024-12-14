Україна вимагає публічних вибачень від ФІФА

Організатори жеребкування ЧС-2026 припустилися помилки з картою України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий звернувся до Міжнародної Федерації футболу (ФІФА). Напередодні під час жеребкування європейського відбору ЧС-2026 з футболу організатори показали у прямому етері карту, на якій Крим зображено не частиною України.

Відповідний коментар Тихого доступний у соцмережі Х. Спікер МЗС вимагає вибачень від ФІФА, а також показав правильну карту.

"З вами все добре, ФІФА?

Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому етері, ви не лише діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, військові злочини та злочин агресії проти України.

Ми виправили карту для вас і очікуємо на публічні вибачення", – написав Тихий.

У МЗС України вказали на помилку організаторів

Зазначимо, за підсумками жеребкування Синьо-жовті виступатимуть у групі D разом з Францією/Хорватією, Азербайджаном та Ісландією. Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Команда, яка посяде друге місце, продовжить відбір у стиковому мінітурнірі. На сайті "Телеграф" доступний календар та розклад матчів нашої команди у відборі на ЧС-2026.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді брати участь у плей-оф за місце у Лізі А, проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.