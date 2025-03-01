Президент ФИФА внезапно заговорил о войне в Украине

ФИФА хочет помочь в установлении мира в Украине

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил за мирные переговоры между Украиной и РФ. К слову, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Соответствующий комментарий главы ФИФА приводит The Guardian. По его словам, футбольный орган может сыграть свою роль в остановке войны. Кроме того, он подчеркнул, что после наступления мира РФ вернется в международный футбол.

"Мы все надеемся, что мирные переговоры будут успешными, потому что я думаю, что это важно для всего мира, а не только для футбола. Если футбол сможет сыграть хоть какую-то роль, как только наступит мир, то, конечно, мы сыграем свою роль и надеемся, что все страны мира смогут играть в футбол".

Ранее ФИФА оскандалилась во время жеребьевки чемпионата мира-2026. На официальной графике во время мероприятия организаторы церемонии показали карту Украины без Крыма. В МИД Украины потребовали извинений от главного футбольного органа планеты, но ФИФА просто переложила вину на подрядчика.