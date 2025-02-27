Футболіст збірної України врятував свою команду від поразки в АПЛ (відео)

Українське дербі в АПЛ завершилося нічиєю

У середу, 26 лютого, у 27-му турі чемпіонату Англії з футболу сезону 2024/25 "Брентфорд" приймав "Евертон". У складі гостей асистом відзначився захисник збірної України Віталій Миколенко, який нещодавно став мемом в АПЛ.

Зустріч, що проходила у Брентфорді на "Гтек Ком’юніті Стадіум", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

На 77-й хвилині поєдинку при рахунку 1:0 на користь господарів Миколенко виконав ідеальний навіс у чужий штрафний майданчик, де Джейк О’Браєн головою вбив м’яч у ворота "Брентфорда". Це перший асист Віталія в поточному сезоні Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Додамо, що у складі "Брентфорда" весь матч відіграв українець Єгор Ярмолюк, який "відзначився" жовтою карткою.

У сезоні 2024/25 Миколенко зіграв 27 матчів за "Евертон" і оформив 2 асисти.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. 25-річний Миколенко відіграв у чотирьох із шести поєдинках ЛН, оформивши один асист. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. Також Синьо-жовті дізналися імена суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.