Топменеджер українського футбольного клубу не повернувся до країни після зборів за кордоном

Функціонер напередодні дав резонансне інтерв’ю

Заступник генерального директора ФК "Карпати" Львів із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся до України після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині. Раніше ФК "Рух" оголосив про злиття з "Карпатами".

Про це львівський футбольний клуб повідомив у відповідь на запит Tribuna.com. Авдиш виїхав із командою до Туреччини й не повернувся.

"Повідомляємо, що делегація футбольного клубу "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.

Усі працівники футбольного клубу "Карпати" (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за винятком заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – йдеться у повідомленні "Карпат".

25-річний Авдиш вступив на посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у "Карпатах" він займався спортивним консалтингом. Цікаво, що наприкінці січня він дав резонансне інтерв’ю "ТаТоТаке".

Втеча із країни за допомогою футбольних клубів не рідкість. Днями блогер Ігор Бурбас повідомив, що із закордонних зимових зборів не повернулися масажист "Зорі" та тренер з фізпідготовки "Оболоні".

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