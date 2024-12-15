ФІФА переклала провину за карту України без Криму на третю сторону

На думку ФІФА, винний підрядник

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вибачилася за інцидент на жеребкуванні ЧС-2026. Глядачам у прямому етері показали карту України без Криму, після чого МЗС країни вимагало вибачень від головного футбольного органу світу.

Відповідний коментар ФІФА наводить пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). В організації запевнили, що переконалися в тому, що не припустяться подібних помилок у майбутньому.

"Інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною — зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг. Виявивши проблему, ми негайно здійснили кроки для вирішення ситуації, зокрема вжили заходів для видалення зображення з обігу. Крім того, ми проводимо внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться в майбутньому", — йдеться у листі, яке підписано керівником напряму взаємодії з асоціаціями-членами ФІФА Ельханом Мамедовим.

Зазначимо, за підсумками жеребкування Синьо-жовті виступатимуть у групі D разом із Францією/Хорватією, Азербайджаном та Ісландією. Переможець квартету отримає пряму путівку на Мундіаль. Команда, яка посяде друге місце, продовжить відбір у стиковому мінітурнірі. На сайті "Телеграф" доступний календар та розклад матчів нашої команди у відборі на ЧС-2026.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. Проте українці втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.