"Русалонька": дружина лідера "Шахтаря" захопила фігурою у бікіні (фото)

Дівчина похвалилася фігурою на березі Індійського океану

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує ділитися із шанувальниками гарячими знімками з відпочинку. Поки чоловік грає у чемпіонаті України з футболу, Ліза відпочиває на Балі (Індонезія).

Відповідні знімки дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Цього разу Судакова постала перед об’єктивом фотокамери у бікіні бірюзового кольору. Один із користувачів порівняв її з "русалонькою".

"Вогонь", "Русалонька", "Яка гарна і ніжна підкорювачка", "Морська красуня", — пишуть користувачі під знімками Лізи.

Ліза Судакова

Зазначимо, що Ліза та Георгій одружилися у лютому 2022 року. Пара виховує дочку Мілану (народилася 2022 року).

Родина Судакових

У поточному сезоні 22-річний Судаков зіграв 26 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, відзначившись 12 голами та 3 асистами. У минулому турі Георгій забив два голи у ворота "Олександрії" (3:0). На рахунку хавбека 26 матчів та 3 голи за збірну України.

Раніше Ліза Судакова похвалилася фігурою на тлі знаменитого водоспаду. Крім того, красуня відвідала секретний пляж на Балі.