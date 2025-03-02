"Русалочка": жена лидера "Шахтера" восхитила фигурой в бикини (фото)

Девушка похвасталась фигурой на берегу Индийского океана

Жена футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продолжает делиться с поклонниками горячими снимками с отдыха. Пока муж играет в чемпионате Украины по футболу, Лиза отдыхает на Бали (Индонезия).

Соответствующие снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На этот раз Судакова предстала перед объективом фотокамеры в бикини бирюзового цвета. Один из пользователей сравнил ее с "русалочкой".

"Огонь", "Русалочка", "Какая красивая и нежная покорительница", "Морская красотка", — пишут пользователи под снимками Лизы.

Лиза Судакова

Отметим, что Лиза и Георгий поженились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в 2022 году).

Семья Судаковых

В текущем сезоне 22-летний Судаков сыграл 26 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 12 голами и 3 ассистами. В прошлом туре Георгий забил два гола в ворота "Александрии" (3:0). На счету хавбека 26 матчей и 3 гола за сборную Украины.

Ранее Лиза Судакова похвасталась фигурой на фоне знаменитого водопада. Кроме того, красотка посетила секретный пляж на Бали.