Дружина футболіста збірної України блиснула фігурою у тропічному раю (фото)

Дівчина відпочиває на Балі

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує ділитися з шанувальниками яскравими кадрами з відпочинку на Балі (Індонезія). На цей раз Ліза побувала на прихованому пляжі Даймонд-Біч, який часто називають райським місцем.

Відповідні фото Судакова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина супроводила пост емодзі "серце".

Ліза Судакова

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку. До речі, дівчина відзначила третю річницю весілля на Балі.

Родина Судакових

У поточному сезоні 22-річний Судаков зіграв 25 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 3 асистами.

Як грає Георгій Судаков

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24, залишивши єврокубки. Судаков відіграв у всіх восьми матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ, відзначившись 2 голами та асистом.