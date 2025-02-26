Дружина футболіста збірної України блиснула фігурою у тропічному раю (фото)
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Дівчина відпочиває на Балі
Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза продовжує ділитися з шанувальниками яскравими кадрами з відпочинку на Балі (Індонезія). На цей раз Ліза побувала на прихованому пляжі Даймонд-Біч, який часто називають райським місцем.
Відповідні фото Судакова опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина супроводила пост емодзі "серце".
Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку. До речі, дівчина відзначила третю річницю весілля на Балі.
У поточному сезоні 22-річний Судаков зіграв 25 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, відзначившись 10 голами та 3 асистами.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.
За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24, залишивши єврокубки. Судаков відіграв у всіх восьми матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ, відзначившись 2 голами та асистом.