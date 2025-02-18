Дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми на Балі (фото)

Дівчина відпочиває в Індонезії

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза відпочиває на Балі (Індонезія). Дівчина взяла участь у гарячій фотосесії біля відомого водоспаду Секумпул, де нещодавно побувала українська "Анаконда".

Відповідні знімки Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позувала в купальнику шоколадного відтінку на фоні водоспаду.

"Неймовірна щаслива бачити таку красу. Мурахи по шкірі та сльози від щастя", — написала Ліза в публікації.

Ліза Судакова

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку.

Родина Судакових

Як грає Судаков

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. Судаков відіграв у всіх восьми матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ, відзначившись 2 голами та асистом.