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Дружина футболіста збірної України похвалилася пишними грудьми на Балі (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ліза та Георгій Судакови Новина оновлена 18 лютого 2025, 13:22
Ліза та Георгій Судакови. Фото instagram.com/lizasudakova11

Дівчина відпочиває в Індонезії

Дружина футболіста "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза відпочиває на Балі (Індонезія). Дівчина взяла участь у гарячій фотосесії біля відомого водоспаду Секумпул, де нещодавно побувала українська "Анаконда".

Відповідні знімки Ліза опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позувала в купальнику шоколадного відтінку на фоні водоспаду.

"Неймовірна щаслива бачити таку красу. Мурахи по шкірі та сльози від щастя", — написала Ліза в публікації.

Ліза Судакова
Ліза Судакова

Додамо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку.

Родина Судакових
Родина Судакових
Як грає Судаков

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії.

За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. Судаков відіграв у всіх восьми матчах Гірників у поточному розіграші ЛЧ, відзначившись 2 голами та асистом.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Шахтар