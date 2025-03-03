ПСЖ — "Ліверпуль": букмекери дали прогноз на центральний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди визначать кращого на ранній стадії плей-оф єврокубка

У середу, 5 березня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться центральна гра 1/8 фіналу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Ліверпуль".

Букмекери у першій грі віддають перевагу парижанам, проте у 2-матчевому протистоянні аналітики ставлять на англійський клуб. Про це повідомляє Favbet.

На прохід столичної команди спеціалісти пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,47. Водночас подібний успіх англійців менш ймовірний — коефіцієнт 2,68. Додамо, що букмекери оцінили ймовірність перемоги ПСЖ у першій грі в 40%, а "Ліверпуля" — у 34%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів ПСЖ — "Ліверпуль"

Favbet: (перемога ПСЖ 2,44 — нічия 3,70 — перемога "Ліверпуль" 2,80)

William Hill: (2,30 — 3,80 — 2,75)

Bwin: (2,40 — 3,80 — 2,60)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру ПСЖ — "Ліверпуль" у прямому етері в Україні. Зустріч проходитиме у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня в Ліверпулі на арені "Енфілд".

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів переможець пари ПСЖ — "Ліверпуль" зіграє або з "Брюгге", або з "Астон Віллою". Ці матчі відбудуться у квітні 2025 року.