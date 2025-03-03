ПСЖ — "Ліверпуль": де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Європейські гранди зустрінуться на ранній стадії єврокубка

У середу, 5 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться центральна гра цієї стадії турніру. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Ліверпуль".

У прямому етері в Україні суперматч ПСЖ – "Ліверпуль" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч ПСЖ — "Ліверпуль" пройде у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн). Гра-відповідь між командами відбудеться 11 березня в Ліверпулі на арені "Енфілд".

"Ліверпуль" виграв основний етап Ліги чемпіонів, вигравши 7 матчів із восьми. А ось парижанам довелося ще трохи попітніти у стиковому раунді. Щоправда, "Брест" не зумів нав’язати паризькому суперклубу опір (0:3, 0:7 за підсумками двох матчів).

За підсумками жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів переможець пари ПСЖ — "Ліверпуль" зіграє в 1/4 фіналу або з "Брюгге", або з "Астон Вілла". Раніше український футболіст допоміг "Евертону" відібрати очки у "Ліверпуля" в АПЛ.