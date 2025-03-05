ПСЖ — "Ліверпуль": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Великий матч пройде у Парижі

У середу, 5 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 відбудеться центральна гра цієї стадії єврокубку "Парі Сен-Жермен" — "Ліверпуль". Напередодні український футболіст вибив Червоних із Кубка Англії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Ліверпуль". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів ПСЖ — "Ліверпуль" (оновлюється)

Що на кону

На кону 2-матчевого протистояння парижан та мерсисайдців стоять додаткові 12,5 мільйона євро призових від УЄФА за вихід до чвертьфіналу. Також клуби отримають грошові бонуси у разі нічиєї чи перемоги в іграх.

Де і коли дивитися матч ПСЖ — "Ліверпуль"

У прямому етері в Україні суперматч ПСЖ – "Ліверпуль" покаже медіаплатформа Megogo. Зустріч проходитиме у Парижі (Франція) на стадіоні "Парк-де-Пренс". Пряма трансляція матчу буде доступна на сервісі за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — "Ліверпуль"

Букмекери у першій грі віддають перевагу парижанам, однак у 2-матчевому протистоянні аналітики ставлять на англійський клуб. На прохід столичної команди спеціалісти пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,47. В той самий час подібний успіх англійців менш ймовірний — коефіцієнт 2,68. Додамо, що букмекери оцінили ймовірність перемоги ПСЖ у першій грі у 40%, а "Ліверпуля" — у 34%.

ПСЖ — "Ліверпуль": історія зустрічей

Команди перетиналися в єврокубках лише 4 рази – двічі перемагали французи, двічі – англійці. Востаннє команди зустрічалися між собою на груповій стадії Ліги чемпіонів 2018/19 (2:1 на користь ПСЖ). Додамо, що "Ліверпуль" став найкращою командою основного етапу Ліги чемпіонів, а парижани пробилися до 1/8 фіналу через стиковий раунд, перемігши "Брест" (0:3, 0:7 за підсумками двох матчів).

Відеоогляд матчу ПСЖ — "Брест"

Відеоогляд матчу "Брест" — ПСЖ

Нагадаємо, у лютому відбулося жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналів Ліги чемпіонів. Переможець дуелі ПСЖ та "Ліверпуля" вийде до чвертьфіналу турніру, де зіграє проти переможця пари "Брюгге" — "Астон Вілла".