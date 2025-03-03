ПСЖ - "Ливерпуль": букмекеры дали прогноз на центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Европейские гранды определят лучшего на ранней стадии плей-офф еврокубка

В среду, 5 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится центральная игра 1/8 финала. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Ливерпуль".

Букмекеры в первой игре отдают предпочтение парижанам, однако в 2-матчевом противостоянии аналитики ставят на английский клуб. Об этом сообщает Favbet.

На проход столичной команды специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,47. В то же время подобный успех англичан менее вероятен — коэффициент 2,68. Добавим, что букмекеры оценили вероятность победы ПСЖ в первой игре в 40%, а "Ливерпуля" — в 34%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ — "Ливерпуль"

Favbet: (победа ПСЖ 2,44 — ничья 3,70 — победа "Ливерпуль" 2,80)

William Hill: (2,30 — 3,80 — 2,75)

Bwin: (2,40 — 3,80 — 2,60)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру ПСЖ — "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине. Встреча пройдет в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс". Ответная "дуэль" между командами состоится 11 марта в Ливерпуле на арене "Энфилд".

Напомним, по итогам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов победитель пары ПСЖ — "Ливерпуль" сыграет либо с "Брюгге", либо с "Астон Виллой". Эти матчи пройдут в апреле 2025 года.