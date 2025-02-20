Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу

Жереб визначить суперників аж до фіналу турніру

У п’ятницю, 21 лютого, у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Реал" вибив "Ман Сіті" у стиковому раунді ЛЧ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію заходу. Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на сайті УЄФА.

Пряма трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Учасники жеребкування Ліги чемпіонів

Учасники жеребкування Ліги чемпіонів

Хто вийшов до 1/8 фіналу, потрапивши до топ-8 на загальному етапі (сіяні, вказані місця у турнірній таблиці)

1. "Ліверпуль" (ENG)

2. "Барселона" (ESP)

3. "Арсенал" (ENG)

4. "Інтер" (ITA)

5. "Атлетіко" (ESP)

6. "Баєр" (GER)

7. "Лілль" (FRA)

8. "Астон Вілла" (ENG)

Переможці стикових матчів (несіяні, вказані місця у турнірній таблиці загального етапу)

10. "Боруссія" Д (GER)

11. "Реал" (ESP)

12. "Баварія" (GER)

14. ПСВ (NED)

15. "ПСЖ" (FRA)

16. "Бенфіка" (POR)

19. "Феєнорд" (NED)

24. "Брюгге" (BEL)

Напередодні була сформована сітка плей-оф, згідно з якою вже частково відомий шлях команд. Сіяні в 1/8 фіналу зіграють проти несіяних, причому перші проведуть гру-відповідь вдома.

Сітка плей-оф Ліги чемпіонів

Нагадаємо, за підсумками восьми турів основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0), а у 8-му поступилися "Боруссії" Д (1:3).