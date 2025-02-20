Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу
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Жереб визначить суперників аж до фіналу турніру
У п’ятницю, 21 лютого, у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Реал" вибив "Ман Сіті" у стиковому раунді ЛЧ.
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію заходу. Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на сайті УЄФА.
Пряма трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (оновлюється)
Учасники жеребкування Ліги чемпіонів
Хто вийшов до 1/8 фіналу, потрапивши до топ-8 на загальному етапі (сіяні, вказані місця у турнірній таблиці)
- 1. "Ліверпуль" (ENG)
- 2. "Барселона" (ESP)
- 3. "Арсенал" (ENG)
- 4. "Інтер" (ITA)
- 5. "Атлетіко" (ESP)
- 6. "Баєр" (GER)
- 7. "Лілль" (FRA)
- 8. "Астон Вілла" (ENG)
Переможці стикових матчів (несіяні, вказані місця у турнірній таблиці загального етапу)
- 10. "Боруссія" Д (GER)
- 11. "Реал" (ESP)
- 12. "Баварія" (GER)
- 14. ПСВ (NED)
- 15. "ПСЖ" (FRA)
- 16. "Бенфіка" (POR)
- 19. "Феєнорд" (NED)
- 24. "Брюгге" (BEL)
Напередодні була сформована сітка плей-оф, згідно з якою вже частково відомий шлях команд. Сіяні в 1/8 фіналу зіграють проти несіяних, причому перші проведуть гру-відповідь вдома.
Нагадаємо, за підсумками восьми турів основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0), а у 8-му поступилися "Боруссії" Д (1:3).