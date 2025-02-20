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Ліга чемпіонів: онлайн-трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Жеребкування Ліги чемпіонів Новина оновлена 20 лютого 2025, 15:08
Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото Getty Images, x.com/ChampionsLeague

Жереб визначить суперників аж до фіналу турніру

У п’ятницю, 21 лютого, у Ньоні (Швейцарія) відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні "Реал" вибив "Ман Сіті" у стиковому раунді ЛЧ.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію заходу. Початок жеребкування о 13:00 за київським часом. Відеотрансляція буде доступна на сайті УЄФА.

Пряма трансляція жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Учасники жеребкування Ліги чемпіонів

Учасники жеребкування Ліги чемпіонів
Учасники жеребкування Ліги чемпіонів

Хто вийшов до 1/8 фіналу, потрапивши до топ-8 на загальному етапі (сіяні, вказані місця у турнірній таблиці)

  • 1. "Ліверпуль" (ENG)
  • 2. "Барселона" (ESP)
  • 3. "Арсенал" (ENG)
  • 4. "Інтер" (ITA)
  • 5. "Атлетіко" (ESP)
  • 6. "Баєр" (GER)
  • 7. "Лілль" (FRA)
  • 8. "Астон Вілла" (ENG)

Переможці стикових матчів (несіяні, вказані місця у турнірній таблиці загального етапу)

  • 10. "Боруссія" Д (GER)
  • 11. "Реал" (ESP)
  • 12. "Баварія" (GER)
  • 14. ПСВ (NED)
  • 15. "ПСЖ" (FRA)
  • 16. "Бенфіка" (POR)
  • 19. "Феєнорд" (NED)
  • 24. "Брюгге" (BEL)

Напередодні була сформована сітка плей-оф, згідно з якою вже частково відомий шлях команд. Сіяні в 1/8 фіналу зіграють проти несіяних, причому перші проведуть гру-відповідь вдома.

Сітка плей-оф Ліги чемпіонів
Сітка плей-оф Ліги чемпіонів

Нагадаємо, за підсумками восьми турів основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити до топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0), а у 8-му поступилися "Боруссії" Д (1:3).

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів