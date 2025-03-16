Довбик повторив унікальне гольове досягнення у "Ромі" (відео)

Артем проводить непоганий сезон в Італії

У неділю, 16 березня, у 29-му турі чемпіонату Італії сезону 2024/25 "Рома" приймала "Кальярі". В основу Вовків повернувся український нападник Артем Довбик, який востаннє забивав на початку березня.

Зустріч, що проходила у Римі (Італія) на "Стадіо Олімпіко", завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Довбик. На 62-й хвилині гри Артем після подачі з кутового опинився в потрібному місці в потрібний час і вколотив м’яч у ворота гостей.

Цей гол став 10-м для Довбика в Серії А. Українець став лише третім гравцем у сучасній історії (після 2000 року) "Роми", якому вдалося забити 10 і більше голів у дебютному сезоні за римський клуб. Іншими такими гравцями були Борха Майораль (10 голів у сезоні-2020/21) та Теммі Абрахам (17 у 2021/22).

Додамо, що в сезоні 2024/25 Довбик забив 15 голів і віддав 4 асистів у 38 матчах за "Рому" на клубному рівні. Римляни йдуть на 7-му місці у турнірній таблиці італійської першості.

Нагадаємо, Довбик приєднався до "Роми" на початку кампанії 2024/25. Нещодавно українець приніс "Вовкам" гостьову перемогу над "Удінезе" (2:1). Проте в ЗМІ пройшла чутка про те, що римський клуб планує позбутися Артема.