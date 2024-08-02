Форвард збірної України офіційно перейшов у великий клуб: деталі багатомільйонного трансферу

Футболіст продовжить кар’єру в Італії

Італійський футбольний клуб "Рома" офіційно оголосив про трансфер нападника "Жирони" та збірної України Артема Довбика. Український футболіст привернув увагу гранда завдяки чудовому виступу в чемпіонаті Іспанії, де він став найкращим бомбардиром ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт римського клубу. Трансферна сага навколо Артема тривала від початку літа.

"Лівоногий і розумний гравець, Артем став найкращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні 2023/24 з 24 голами в 36 іграх, а також віддав вісім результативних передач. Ці разючі цифри сприяли першій історичній кваліфікації у Лігу чемпіонів для каталонського клубу, який минулого сезону посів третє місце у вищому дивізіоні Іспанії.

Ласкаво просимо у "Рому", Артеме!" — йдеться у повідомлення від пресслужби Вовків.

Артем гратиме за "Рому" під 11-м номером. Римляни вперше оформили трансфер українця. Крім того, Джаллороссі вперше у своїй історії підписали чинного кращого бомбардира одного з топ чемпіонатів, хоча за клуб грали видатні форварди минулого: Абель Бальбо, Габріель Батістута, Едін Джеко, Вінченцо Монтелла, Роберто Пруццо та Руді Феллер.

За інформацією футбольного інсайдера Фабриціо Романо, "Рома" придбала гравця збірної України за 30,5 мільйона євро + 6 млн євро бонусами. Крім того, "Жирона" отримає 10% від продажу футболіста. Контракт форварда із "Ромою" розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, Довбик міг перейти у мадридський "Атлетіко" цього літа, але "Рома" запропонувала кращі умови. До речі, Артема було номіновано на звання найкращого гравця сезону в Ла Лізі.