Мільярдери в Монако: відео з дочкою Суркіса та її чоловіком-футболістом стало вірусним у мережі

Відома пара засвітилася у Монако

Папараці зняли дочку президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса Яну з чоловіком Крістіаном Біловаром у Монако. До речі, у грудні 2024 року пара вперше стала батьками.

Відео з Яною та Крістіаном опубліковано в TikTok pistons_brothers. Цей обліковий запис публікує кадри про життя багатих людей в Монако та їх суперкари.

"Життя мільярдерів у Монако", — йдеться у повідомленні під відео.

У ролику Біловар та Яна під’їжджають на Lamborghini на стоянку, де їх зустрічає паркувальник. Потім пара вирушила по своїх справах. Зазначимо, коли було знято відео невідомо, проте за кілька днів після публікації воно зібрало понад 400 тисяч переглядів. Українці впізнали пару та активно обговорювали ролик.

24-річний Крістіан виступає у "Динамо" на позиції центрального захисника. У сезоні 2024/25 він зіграв 40 матчів за киян у всіх турнірах, гольовими діями не відзначався.

Зазначимо, Біловар одружився з молодшою донькою президента "Динамо" у 2023 році. Лише через рік це в Instagram підтвердила Яна, яка привітала чоловіка з роковинами весілля. Примітно, що Яна народила дитину у свій день народження, первістка назвали Олександром. Пізніше в мережі з’явився знімок, як Суркіс няньчить онука.