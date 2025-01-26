Довбик приніс "Ромі" гостьову перемогу у Серії А (відео)

Українець феноменально проводить зимовий відрізок сезону в Італії

У неділю, 26 січня, нападник збірної України Артем Довбик забив свій восьмий гол у чемпіонаті Італії з футболу сезону 2024/25. Напередодні українець увірвався до п’ятірки найкращих бомбардирів Серії А.

У гостьовому поєдинку 22-го туру італійської першості проти "Удінезе" (1:2) Довбик реалізував пенальті. Про це повідомляє "Телеграф".

Український нападник вийшов у старті й навіть відзначився голом із гри у першому таймі, щоправда, взяття воріт було скасовано через офсайд. А у другій половині за рахунку 1:1 Артему довірили пробити 11-метровий удар, і українець не підбив. Нападник розвів воротаря та м’яч по різних кутах й приніс Вовкам важливу перемогу.

Цей успіх дозволив римлянам закріпитися на 9-му місці у Серії А. Відставання від лідера ("Наполі") становить 23 очки. Від зони єврокубків "Рому" відокремлюють 4 бали.

Повний відеоогляд матчу "Удінезе" — "Рома" буде доступний тут пізніше.

У сезоні 2024/25 Довбик забив 12 голів і віддав 3 асисти у 28 іграх за "Рому" у всіх турнірах. Раніше Артем оформив унікальні гольові дії у матчі проти "Парми" (5:0). Крім того, нещодавно форвард збірної України відзначився дублем у Кубку Італії.