Через постійні повітряні тривоги в Україні не відбувся футбольний матч у вищому дивізіоні

В українському футболі пролунав черговий скандал. Цього разу віцепрезидент "Кривбасу" Артем Гагарін грубо відповів уболівальнику, який запропонував проводити домашні матчі клубу в іншому місті, зокрема в Олександрії (Кіровоградська область).

Суперечка між спортивним функціонером та вболівальником спалахнув у Instagram у коментарях під постом Гагаріна про те, як футбол потрібен місту. Артем вважає, що фани під час війни отримують певну віддушину у вигляді футболу.

Один із користувачів зазначив, що через велику кількість повітряних тривог у Кривому Розі домашні матчі "Кривбасу" раціональніше проводити в інших регіонах країни. Після цього Гагарін влаштував суперечку з уболівальником.

"Ідіть у с**ку! Грубо, але інакше не можу вам відповісти! Якщо сміливі, то і вас запрошую в гості. Адресу легко знайдете! І в Академію запрошую і на стадіон. Приїжджайте і спілкуйтеся з дітьми ФА і вболівальниками. А все що Ви написали — це повна маячня. Кривий Ріг з усіма жителями нам теж до Олександрії перенести?" – написав Гагарін.

Зазначимо, напередодні "Кривбас" повідомив, що матч 21-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Лівого Берега" не буде дограно 15 березня. Гра проходила на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Вона мала розпочатися о 15.30, але старт було відкладено через повітряну тривогу на Дніпропетровщині. Команди вийшли на поле о 17.15, але вже на 2-й хвилині зустріч була перервана через нову тривогу.

Нагадаємо, 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив народному депутату Юрію Корявченкову зайнятися відродженням криворізької команди. Влітку 2020 року було оголошено, що клуб буде відновлено на базі криворізького "Гірника". Нова команда була утворена злиттям аматорського "Кривбасу", який виступав у чемпіонаті Дніпропетровської області, з "Гірником", і розпочала свій професійний шлях із Другої ліги. Наразі "Кривбас" йде на 5-му місці у турнірній таблиці УПЛ.

Володимир Зеленський у 2020 році відкрив перший матч за участю відродженого "Кривбасу"

Зазначимо, цього сезону криворізький клуб стартував у єврокубках з 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" і вилетів у відбір Ліги конференцій. Там "Кривбас" не впорався з "Бетісом".