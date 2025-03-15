Білодід офіційно стала футболісткою: "кидати через стегно нікого не буду" (фото)

Популярна дзюдоїстка спробує себе у футболі

Відома українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 Дар’я Білодід стала футболісткою. Футбольний клуб "Металіст 1925" оголосив, що Дар'я стала частиною жіночого колективу команди.

Про це повідомляє пресслужба харківської команди на своєму офіційному сайті. Дар'я виступатиме у клубі під 77 номером.

"Співпраця між "Металістом 1925" та легендарною українською дзюдоїсткою, амбасадоркою клубу Дар’єю Білодід виходить на новий рівень! Чемпіонка світу, Європи та призерка Олімпійських ігор офіційно стала гравцем жіночої команди "Металіста 1925", — йдеться у повідомленні клубу.

Сама Білодід зізналася, що дзюдоїсти грають у футбол по-іншому. Наприклад, у них на матчах можна кидати суперника через стегно. Спортсменка наголосила, що не робитиме нічого подібного у великому футболі.

"Це такий борцівський футбол, ми там дозволяємо собі штовхатися, збивати суперника, буває таке, що люди падають, можемо кинути й через стегно. Але з футболістками, я обіцяю, що не робитиму такого", — запевнила Білодід.

Зазначимо, жіноча команда "Металіста 1925" виступає у найвищому дивізіоні країни. Наразі харків’янки йдуть на третьому місці у чемпіонській групі.

Нагадаємо, після провалу на Іграх у Парижі українська "Анаконда" задумалася про завершення кар’єри у дзюдо. Спортсменка, добре відпочивши, все-таки повернулася на татамі. До речі, у разі потреби Дар’я легко знайде себе у модельному бізнесі.