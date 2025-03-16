Довбик повторил уникальное голевое достижение в "Роме" (видео)

Артем проводит неплохой сезон в Италии

В воскресенье, 16 марта, в 29-м туре чемпионата Италии сезона 2024/25 "Рома" принимала "Кальяри". В основу Волков вернулся украинский нападающий Артем Довбик, который в последний раз забивал в начале марта.

Встреча, проходившая в Риме (Италия) на "Стадио Олимпико", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол во встрече записал на свой счет Довбик. На 62-й минуте игры Артем после подачи с углового оказался в нужном месте в нужное время и вколотил мяч в ворота гостей.

Этот гол стал 10-м для Довбика в Серии А. Украинец стал лишь третьим игроком в современной истории (после 2000 года) "Ромы", которому удалось забить 10 и больше голов в дебютном сезоне за римский клуб. Другими такими игроками были Борха Майораль (10 голов в сезоне-2020/21) и Тэмми Абрахам (17 в 2021/22).

Добавим, что в сезоне 2024/25 Довбик забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах за "Рому" на клубном уровне. Римляне идут на 7-м месте в турнирной таблице итальянского первенства.

Напомним, Довбик присоединился к "Роме" в начале кампании 2024/25. Недавно украинец принес "Волкам" гостевую победу над "Удинезе" (2:1). Тем не менее в СМИ прошел слух о том, что римский клуб планирует избавиться от Артема.