Продався за російські рублі? Легенда футболу їде до Москви (відео)

"Імператор" піддався критиці на батьківщині

Легенда італійського футболу, колишній півзахисник "Роми" Франческо Тотті на прізвисько "Імператор" відвідає Москву з робочим візитом. До речі, до Росії їде встановлювати новий світовий рекорд ісландський стронгмен Гафтор Бйорнссон, який зіграв "Гору" у серіалі "Гра престолів".

Тотті стане запрошеною зіркою на церемонії нагородження Премії РБ ("Рейтинг букмекерів"). На найбільших екранах Москви було помічено відеоролик із 48-річним італійцем, передає Tg1. Крім того, сам спортсмен підтвердив свій візит до Москви.

"Імператор їде до Третього Риму", — йдеться у повідомлення на екрані.

В італійському сегменті Інтернету Тотті розкритикували за рішення відвідати Москву. Користувачі вважають, що футболіст "продався" за російські рублі.

"Путін помилявся, йому слід було почати вторгнення до Європи з Італії, це зайняло б 3 дні. Після трьох років війни, яка забрала тисячі життів і викрала тисячі дітей… є італійці, які їдуть вклонитися путінському режиму".

"Франческо Тотті, не знаю, наскільки свідомо, піддається імперіалістичній пропаганді Путіна. Його запросили до Москви на захід, присвячений спорту та ставкам під гаслом "Імператор їде до Третього Риму". Третій Рим — імперіалістична назва Москви. Жахливо."

"Я просто скажу: "Шкода …" Я поважав Тотті як футболіста (і продовжу поважати), але також як людину. Після цього для мене він може залишатися у РФ. Сьогодні люди продаються за що завгодно, міг би подумати про це раніше — Берлусконі обсипав би його золотом."

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Нещодавно у Росії визначили терміни свого повернення у світовий футбол.