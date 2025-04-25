"Шахтар" — "Динамо": букмекери не бачать явного фаворита в українському Класіко

Фахівці не зуміли виділити однозначного фаворита гри

У неділю, 27 квітня, в Україні відбудеться головний матч другого кола Української прем’єр-ліги (УПЛ) – українське "Класіко". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Динамо".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає однозначного фаворита. Про це повідомляє Favbet. Проте, на думку аналітиків, трохи більше шансів на успіх мають Гірники — 43% за "Шахтар" проти 29% за "Динамо"

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату України "Шахтар" — "Динамо":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 2,22 — нічия 3,45 — перемога "Динамо" 3,35)

William Hill: (2,20 — 3,10 — 3,20)

Гра "Шахтар" — "Динамо" (Київ) відбудеться у Львові на "Арені Львів". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись поєдинок у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, за підсумками 25 турів чемпіонату України "Динамо" випереджає "Шахтар" на 10 очок. Командам залишилося зіграти 5 ігор у першості. Зазначимо, Біло-сині та Гірники зіграють у фіналі Кубка України-2025. У півфіналі кияни пройшли "Буковину" (4:1), а донеччани — "Полісся" (1:0).